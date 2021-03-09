"أنا خايفة"..حكايات فتيات مقهورات من التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد وتعليق صوتي: أسماء يسري

مونتاج: إسلام فرغلي

رسومات :سحر عيسى

كافرات :أحمد مولا

"بلاش فضايح".. جملة معتادة تتكرر على ألسنة كثيرين من شهود حوادث التحرش بالفتيات. ففي أوقات كثيرة تصدم الفتاة التي تتصدى للمتحرش بردود أفعال الشهود الذين يحاولون إنهاء المشكلة، "أنتي بنت، خلاص انهي الموضوع!"

حينها لا تعرف الفتاة ما هو التصرف الصحيح، فمعايير المجتمع تحثها على "لم الفضيحة" رغم أنها الضحية والمعتدى عليها. لتضيف لذاكرتها واقعة مريرة أخرى، فبعضهن قد يكن تعرضن في طفولتهن لواقعة تحرش مماثلة، وحينها لم تكون مدركة ما الذي يحدث، ولا تعلم ماذا تفعل.. وها هي اليوم كبرت، لكنها وجدت من يخرس صوتها هامسًا "عديها يا أستاذة".

"أنا خايفة".. حكايات أربع فتيات، تعرضن للتحرش، والاعتداء الجنسي، في الصغر والكبر.. فإلى أي مدى انتهى بهن الحال؟