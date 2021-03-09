البنك العربى الأفريقي الدولي يوقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون جنيه مع "ليبرا كابيتال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم الثلاثاء اتفاقية قرض جديد طويل الأجل بقيمة 200 مليون جنيه، لمدة تصل إلى 10 سنوات لصالح شركة ليبرا كابيتال التابعة لمجموعة إنارة، بغرض تمويل مشاريع الشركة في مجال تطوير وإنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية في مصر.

وأشار البنك في بيان صادر عنه اليوم إلى أنه قام بإبرام هذه الشراكة مع شركة ليبرا كابيتال التي توفر حلولاً متكاملة للقطاعات التجارية والصناعية لتصميم وتمويل وتركيب وتشغيل محطات الطاقة الشمسية كبديل أكثر فعالية اقتصادياً وبيئياً بالمقارنة بالطاقة التقليدية غير المتجددة، وتعتبر الصفقة من التسهيلات الممنوحة للشركات التي تعمل في قطاع الطاقة المتجددة، وتهدف إلى تمويل ما يصل إلى 70% من اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركات ذات الأغراض الخاصة التابعة لشركة ليبرا كابيتال ومجموعة إنارة.

وتمت هيكلة الصفقة مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تفرضها اللوائح البيئية، ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي الأفريقى الدولي كان له دورا كبيرا في تلك التمويلات، وقد شارك كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية و GEFF Egypt في توفير التمويل والتقييم الفني للمؤسسات المالية المشاركة في هذه الصفقة.

وقال شريف علوي، العضو المنتدب و نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي الدولي:"نحن في البنك العربي الافريقي الدولي نؤمن بشدة بالإمكانيات الكبيرة للطاقة الشمسية المتجددة التي تعمل شركة ليبرا كابيتال على توفيرها، وذلك علاوة على النمو الكبير في وعي السوق المصري بالطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين، مما انعكس على رغبة البنك العربي الأفريقي الدولي في المشاركة في تمويل المشروعات فى ذلك القطاع."

وقال المهندس شريف مجدي الجبلي المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إنارة: " نود أن نشكر البنك العربي الافريقى الدولي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية و GEFF Egypt على منحنا هذه التسهيلات الاستثنائية لدعم تحقيق خططنا العملية ذات الأبعاد الاستراتيجية من حيث النمو الصناعي المستدام في مصر، وتفتخر مجموعة إنارة بالمساهمة من خلال هذه المشروعات في رؤية مصر 2030 لتوفير42% من إجمالي الطاقة من المصادر المتجددة وأرى أن التزامنا بالنمو الأخضر والمستدام يعتبر المحرك الأساسي وراء جميع أنشطتنا في مصر وأفريقيا."

وأشادت الدكتورة أمانى سمير، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الافريقى الدولى، بأهمية قطاع الطاقة الشمسية و قطاع الطاقة المتجددة وقالت: " إن البنك العربى الافريقى الدولى يولى إهتماماً كبيراً بذلك القطاع حيث أن الطاقة المتجددة هي المستقبل، وإن مصادر الطاقة المتجددة هي التي سيعتمد عليها أبناءنا بصورة أساسية في الأعوام القادمة."

وأكد هشام البساطي، عضو مجلس إدارة شركة إنارة: "يسعدني أن أشهد توقيع هذه الاتفاقية المهمة التي تعكس التزام الحكومة المصرية والقطاع المصرفي في دعم نمو وازدهار الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مصر وعلى الصعيد الدولى."

ويأتي توقيع البنك علي هذه الاتفاقية استكمالاً لدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدور الرئيسى للقطاع المصرفي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتشجيع المؤسسات والأفراد على اعتماد ممارسات مستدامة.