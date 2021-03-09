اليوم / البرلمان الليبي يجتمع لمنح الثقة للحكومة الجديدة

اسماعيل عبد الحي - وصل عشرات من أعضاء البرلمان الليبي من طرفي الصراع إلى مدينة سرت الواقعة على خط الجبهة أمس الأحد، لبحث حكومة وحدة مقترحة في جلسة هذا الأسبوع.

ويجتمع البرلمان للنظر في منح الثقة لحكومة أعلنها عبد الحميد الدبيبة الذي أختير رئيسا للوزراء الشهر الماضي في حوار سياسي إستضافته الأمم المتحدة في جنيف.

وقال المتحدث بإسم البرلمان، عبد الله بليحق إنه لم يتضح بعد عدد المشرعين الذين سيحضرون الجلسة، مشيرا إلى أن زهاء 75 عضوا وصلوا إلى سرت في وقت متأخر الأحد.

وستنظر الجلسة المقررة اليوم الاثنين في النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لمنح الثقة.

المصدر: "رويترز