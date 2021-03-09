حريق ضخم يجتاح برجاً يتألف من 26 طبقة في شمال الصين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

اندلع حريق ضخم في مبنى مؤلف من 26 طبقة يحتوي على مكاتب في شمال الصين وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية تساقط قطع مشتعلة من واجهته في حين لم يتم تسجيل ضحايا.

وفتحت السلطات تحقيقاً في أسباب الحريق الذي اندلع في الصباح الباكر في مدينة شيجياتشوانغ قرب بكين وامتدّ بسرعة، وأتى على المادة العازلة الخارجية للبرج.

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة “سي سي تي في” الصينية أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من البرج في وقت كانت قطع مشتعلة من الحطام تتساقط في الشارع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للحرائق في الصين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تمتّ السيطرة على الحريق ولم يتمّ تسجيل أية خسائر بشرية حتى الساعة.

وأرفق المنشور بفيديو يُظهر بعد إخماد الحريق، جانباً واحداً من البرج متفحّماً بشكل شبه كامل، في وقت كان لا يزال الدخان يتصاعد من المبنى.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى تمّ تداولها على منصة “ويبو” الصينية الشبيهة بتويتر، كميات كبيرة من المياه ترشّها سيارات الإطفاء على الطبقات العليا من المبنى عندما كان الحريق مندلعاً.