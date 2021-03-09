“اقتلوني بدلاً منهم”… راهبة بين متظاهري ميانمار تناشد الجيش عدم إطلاق النار على الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 07:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور عن اللّحظة الّتي واجهت فيها راهبة في ميانمار الشرطة، راكعةً أمامهم في وسط الشارع، مناشدةً إياهم بإنهاء الحملة العنيفة ضدّ المتظاهرين.

ولقد تمّ التقاط صورة للأخت آن روز نو تونغ في مدينة ميتكيينا الشمالية يوم الإثنين، مرتدية لباس الراهبات الأبيض. كما يبدو في الصور أن رجال الشرطة الّذين كانوا يرتدون ملابس مكافحة الشغب الثقيلة استجابوا لطلب الأخت آن، بحيث يظهرون راكعين على الأرض، معلنين إشارة الصلاة أمامها.

ومن جهتها، أخبرت الراهبة قصتها، وقالت: “ركعت على ركبتيّ … متوسلة إليهم ألا يطلقوا النار على الأطفال، بل أن يقتلوني بدلاً منهم”. وأضافت “لقد رجوتهم ألا يؤذوا المتظاهرين، بل أن يعاملوهم معاملة طيبة مثل أفراد الأسرة”.

ومن ثمّ أكّدت الراهبة أنّها تلقت أخباراً من كبار الضباط بأنّهم كانوا هناك فقط لإخلاء الطريق. ولكن على الرغم من جهودها، عاودت الشرطة إطلاق النار بعد وقتٍ قصيرٍ من التقاط المصورين للمشهد المؤثر.

في وقت لاحق من التقاط الصور، أُصيبت الأخت آن بالعمى بسبب الغاز المسيل للدموع أثناء محاولتها المساعدة في إحضار بعض الضحايا إلى عيادتها. وأفادت أن أرضية عيادتها تحولت إلى بحر من الدماء، كما ناشدت بالحاجة إلى تقدير الحياة من حولنا، إذ جعلها هذا الوضع المزري تشعر بالحزن الشديد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الراهبة جاءت أيضًا بين المتظاهرين وخطوط الشرطة أواخر الشهر الماضي، داعيةً من أجل السلام. ويُذكر أنه قُتل أكثر من 60 شخصًا واعتقل أكثر من 1800 في حملة قمع الاحتجاجات ضدّ الانقلاب الّذي بدأ في 1 شباط.