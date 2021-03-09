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فلسطين.. 13 وفاة و1828إصابة جديدة بـ "كورونا"

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محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 13 وفاة، و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1614 حالة تعاف ٍخلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين- أن جميع حالات الوفاة الـ 13 سجلت في الضفة الغربية.

 

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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