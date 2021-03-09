فلسطين.. 13 وفاة و1828إصابة جديدة بـ "كورونا"

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 13 وفاة، و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1614 حالة تعاف ٍخلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وأوضحت الوزارة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين- أن جميع حالات الوفاة الـ 13 سجلت في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات