انتشال 14 جثة لمهاجرين وإنقاذ 139 آخرين بعد غرق مركبين قبالة السواحل التونسية

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أنقذت قوات الحرس التونسي، اليوم الثلاثاء، 139 مهاجرا وانتشلت جثث 14 آخرين بعد غرق مركبين في سواحل مدينة صفاقس في وسط تونس.



وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، أن المهاجرين الذين يتحدر أغلبهم من دول أفريقيا، أبحروا ليلا باتجاه إيطاليا في إطار عملية هجرة غير شرعية انطلاقا من صفاقس الساحلية.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي" إن المهاجرين الذين انطلقوا ليلا على متن مركبين، غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وكانوا يحاولون الوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا".