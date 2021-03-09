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العراق يسجل 22 وفاة و4610 اصابات جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

اعلنت وزارة الصحة العراقیة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 22 حالة وفاة بالإضافة إلى 4610 اصابات جدیدة بفیروس .

 

وذكرت الوزارة في بیان أن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 13618 حالة وفاة و735626 اصابة بالفیروس التاجي في مختلف أنحاء البلاد بما فیھا محافظات اقلیم كردستان العراق شمالي البلاد.

 

وأشارت الوزارة الى انھا سجلت كذلك 3692 حالة شفاء جدیدة لیرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 668153 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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