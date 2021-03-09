وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6539 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى تسجيل 390 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 380 ألفاً و572.

كما لفتت إلى تسجيل 306 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 371 ألفاً و338.