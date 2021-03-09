اللبنانيون يحتجون على تردي الأوضاع المعيشية لليوم الثامن على التوالي

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

واصل لبنانيون قطع الطرقات صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف المناطق اللبنانية، لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.



واستمر قطع الطرقات بالسيارات والإطارات والأحجار ومستوعبات النفايات في بيروت، والبقاع، والجبل، وشمال وجنوب لبنان، منذ الإثنين.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب، والشرق وجبل لبنان، إضافة إلى العاصمة بيروت، وضاحيتها الجنوبية.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدني القدرة الشرائية، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان، أقل من 70 دولاراً.