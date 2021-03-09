شكرا لقرائتكم خبر عن آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الثلاثاء:



سيبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا في إيطاليا اعتبارا من يوليو(تموز) ، وفق ما قالت غرفة التجارة الإيطالية-الروسية لوكالة فرانس برس، وهي سابقة في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعط الضوء الأخضر بعد لهذا اللقاح.

وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها في أمستردام، بمراجعة اللقاح لكن المجر بدأت بإعطاء اللقاح الروسي لسكانها الشهر الماضي. كذلك، طلبت جمهورية التشيك وسلوفاكيا "سبوتنيك-في" من روسيا.

ونددت روسيا بشدة الثلاثاء بتصريحات مسؤول في الوكالة الأوروبية التي قارنت إعطاء تصريح طارئ للقاح "سبوتنبك-في" الروسي من قبل بعض الدول الأوروبية بلعبة "الروليت الروسية".

للمرة الأولى منذ حوالى ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أحصت الولايات المتحدة أقل من ألف وفاة بكوفيد-19 في 24 ساعة بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الاثنين.

وبات بامكان الاشخاص الذين تلقوا اللقاح أن يلتقوا بمجموعات صغيرة في الداخل بدون وضع الكمامات وبدون احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

من جانب آخر نددت الولايات المتحدة بحملة "تضليل إعلامي" تقوم بها روسيا الكترونيا ضد اثنين من اللقاحات ضد كوفيد-19 المعتمدة في الولايات المتحدة.

أطلقت الصين الاثنين جواز سفر رقميا لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج. وهذه الشهادة الرقمية التي تظهر إذا ما كان حاملها قد تلقى اللقاح أم لا إضافة إلى نتائج اختبار فيروس كورونا، متاحة للمواطنين الصينيين عبر برنامج على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات" أطلقته البلاد الاثنين.

سمحت النروج بدورها الثلاثاء باعطاء لقاح استرازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عاما.

نددت وزارة الصحة الأوكرانية الثلاثاء ب"هستيريا مناهضة للقاح" في البلاد معربة عن أسفها لبطء عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 وحضت الطواقم الطبية على قبول تلقي اللقاح.

وبدأت الجمهورية السوفياتية السابقة التي تعد حوالى 40 مليون نسمة حملة التلقيح في 24 فبراير (شباط) متأخرة كثيرا عن غالبية الدول الاوروبية وتم تلقيح 19 ألف شخص فقط حتى الآن معظمهم من افراد الطواقم الطبية والعسكريين.

وقال وزير الصحة مكسيم ستيبانف في تصريح صحافي "لست راضيا عن هذه الأرقام" داعيا الطواقم الطبية الى عدم التاخر في اخذ اللقاح وحماية أنفسهم معتبرا ذلك "قضية أمن قومي".

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان طلبيات لقاح استرازينيكا ستفتح أمام أطباء يعملون بشكل حر "اعتبارا من نهاية الأسبوع".

وكانت نقابة تضم هؤلاء الأطباء اعترضت الاثنين على قرار من وزارة الصحة يحرمهم من القيام بطلبيات هذا الأسبوع لصالح صيدليات ستبدأ عمليات التلقيح الأسبوع المقبل.

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5,6 % في 2021 بعدما كان 4,2 %، معولة على آلاثار المتضافرة لخطة الانعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم.

وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة الثلاثاء "تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود" المفروضة.

أظهرت أرقام كشفها المكتب الاوروبي للاحصاء "يوروستات" الثلاثاء ان انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو عام 2020 جاء أقل بقليل مما كان متوقعا وبلغ -6,6% مقارنة مع -6,8% كانت متوقعة أساسا.

أودى فيروس كورونا بحياة 2,600,802 شخص على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس الثلاثاء 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت حصيلة إجمالية بلغت 525,816 وفاة تليها البرازيل (266,398) والمكسيك (190,923) والهند (157,930) وبريطانيا (124,566).

وتستند هذه الأرقام إلى الأعداد اليومية التي توفرها السلطات الصحية لكل بلد وتستثني عمليات إعادة التقييم التي تجريها لاحقا هيئات إحصاء، كما حصل في روسيا إسبانيا وبريطانيا.