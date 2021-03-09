تعرف على تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن دولة الإمارات تمكنت من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد19 حتى اليوم، وتم تقديم اللقاح لعدد 3,777,143 شخص، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 48.71% من الفئة المستهدفة.



كما تم توفير لقاح كوفيد19 بنسبة 64.52% من فئة كبار السن في الإمارات.

وقال الدكتور سيف الظاهري، إن دولة الإمارات تواصل منهجيتها الخاصة بالفحوصات الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء فحوصات مكثفة لمختلف فئات المجتمع، إذ تجاوز إجمالي عدد الفحوصات حتى اليوم 32 مليون فحص.

وأوضح أنه تم خلال فبراير الماضي، رصد 55,966 مخالفة على مستوى الدولة. وجاءت مخالفة عدم ارتداء الكمامات كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة بنسبة 47%، تليها مخالفة عدم التزام المحلات والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة 20.5%، ثم عد الالتزام بالتباعد الجسدي بنسبة 17.5% وعدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في المركبة الواحدة بنسبة 8%، وأخيرا التجمعات العشوائية بنسبة 4.5%.