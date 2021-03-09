شكرا لقرائتكم خبر عن أديس أبابا تتعنت: لا وساطة رباعية حول سد النهضة والان مع التفاصيل
وقال مفتي: «إن اتهامات السودان لإثيوبيا بدعم المعارضة في ولاية النيل الأزرق غير صحيحة، مضيفاً أن مبدأ إثيوبيا هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكننا لا نستبعد تدخلاً في أحداث منطقة متكل بإقليم بني شنقول جومز غربي البلاد».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار الخرطوم، وشدد خلال لقائه مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان.
وأكد بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن مصر تدعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط في ملف سد النهضة.وأضاف أن السيسي والبرهان اتفقا على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.