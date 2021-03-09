شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تدين اعتداءات الحوثي على المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت حكومة إسبانيا اليوم الاعتداءات المتكررة التي تبنتها مليشيا الحوثي اليمنية، وتعرضت لها مؤخرا عدة مجمعات سكنية في المملكة العربية السعودية. وقالت الحكومة في بيان لها وزعته اليوم إن هذه الاعتداءات تعرض حياة المدنيين للخطر، وتنتهك سيادة المملكة العربية السعودية، وتهدد الأمن الإقليمي، ودعت إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار حتى تتفق أطراف النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، على حل سياسي لإنهاء المواجهات التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا وفي أزمة إنسانية خطيرة.