شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يتقدم في تعز.. وانهيارات في صفوف الحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل الجيش اليمني الوطني تقدمه في محافظتي تعز ومأرب اليوم (الثلاثاء) وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الانقلاب إذ أعلن الجيش الوطني أسر أكثر من 40 مسلحاً حوثياً غالبيتهم من صعدة وصنعاء وذمار في منطقة الكسارة جنوب غرب مأرب.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: «إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبال الدرب الإستراتيجية والعلاقة وسائلة درخاف وهوب الراعي والرحبة وهيجمة والأحصاب والذنبة في منطقة الكدحة غربي مديرية المعافر، وأضافت المصادر أن القوات سيطرت أيضا على عدد من الأسلحة والآليات».

وأكدت المصادر أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش وانهيار واسع في صفوف مليشيا الحوثي، لافتة إلى أن معارك اليوم أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

وحرر الجيش الوطني في جبهة مقبنة مناطق الشاهد والقشعة ومفرق المطاحن وقرية الكبب وتبة القاعدة، وصولاً إلى تحرير جبل الممطار، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الإرهابية.