شكرا لقرائتكم خبر عن نائبان أمريكيان يطالبان بايدن بمعاقبة نظام الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب نائبان في الكونغرس الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم رغبة الشعب الإيراني في قيام جمهورية ديموقراطية غير نووية وإدانة انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان والإرهاب الذي ترعاه الدولة.

وقال العضو الجمهوري توم مكلينتوك للإيرانيين: "أنتم لستم وحدكم في طريق النضال من أجل الحرية. ونبشركم خيرا بأن أعضاء مجلس النواب الديموقراطيين والجمهوريين الذين يمثلون أكثر من 83 مليوناً أمريكياً يدعمون قرار مجلس النواب رقم 118، الذي يعبر عن دعم رغبة الشعب الإيراني في إرساء جمهورية ديموقراطية قائمة على فصل الدين عن السياسة وغير نووية، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب الدولة الذي يرعاه الملالي.

وأكد العضوان توم مكلينتوك وبراد شيرمان في رسالتهما ضرورة مساءلة النظام الفاسد على ما ارتكبه من جرائم مناهضة للبشرية ضد الإيرانيين، وتمويله للإرهاب في جميع أنحاء العالم.