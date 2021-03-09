شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تطيح بأنشط الإرهابيين غربي نينوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أنشط الإرهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ«ولاية الجزيرة».

وقالت المديرية في بيان، إنه «تأكيداً لاستمرارها بمطاردة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 73 من إلقاء القبض على أنشط الإرهابيين العاملين ضمن ما يسمى بـ(ولاية الجزيرة) والمكنى بـ(القصاب) في قضاء تلعفر غربي نينوى». وأشارت إلى أنه «هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض، وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب».

يأتي ذلك، بينما نفذت طائرات التحالف الدولي بالتنسيق مع الجيش العراقي، الاثنين، ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى.

واستهدفت الغارة تجمعاً لتنظيم «داعش»، وأسفرت عن مقتل 10 من عناصره، وفي الوقت ذاته خرجت قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92 لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر «داعش» يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال. كما نفذ طيران التحالف ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل.