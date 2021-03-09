شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسمح بالاطلاع على الأرشيف السري لحرب الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري، التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، خصوصاً تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية، عملًا بما أوصى به المؤرخ بنيامين ستورا.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان الثلاثاء، إن الرئيس «اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدماً اعتباراً من يوم (الأربعاء) ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني (...) حتى ملفات عام 1970 ضمناً».

وجاء هذا القرار بعد أسبوع من اعتراف ماكرون بأنّ المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل «تعرّض للتعذيب والقتل» على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957، ولم ينتحر كما حاولت باريس التغطية على الجريمة في حينه.

وكان بومنجل ناشطاً سياسياً ومحامياً مشهوراً عضواً في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسّسه في 1946 فرحات عباس (أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية) وبذلك أصبح مدافعاً عن المناضلين الجزائريين، متّبعاً خطى شقيقه الأكبر أحمد، وهو محام بدوره.

واعتقل بومنجل خلال «معركة الجزائر» العاصمة بين يناير وأكتوبر 1957 بعد تدخّل القوات الخاصة للجيش الفرنسي، لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني.