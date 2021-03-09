شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: على الشارقة استعادة لغة الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

دعا المدرب عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة لاعبيه إلى استعادة لغة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 5 مباريات، وذلك قبل مواجهة «الملك» لضيفه خورفكان الخميس.

وقال العنبري: استعداداتنا جيدة لمباراتنا المهمة مع خورفكان الذي يقدم مستويات ونتائج جيدة في الفترة الأخيرة، ونحن نتائجنا كانت سلبية، وأتمنى أن يكون الفريق في أعلى درجات التركيز لأجل استعادة نغمة الانتصارات من جديد.

من جهته،قال خالد الظنحاني المدافع الأيمن لفريق الشارقة: يجب أن نتعامل مع كل مباراة على أساس إنها نهائي، ولقب الدوري مازال في الملعب، وعلينا بالقتال لأجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط بعد النتائج غير الجيدة في الجولات الماضية، وعلينا أن نبذل ونسعى ونجتهد لأجل العودة القوية، ونتمنى أن نوفق في تقديم أفضل ما عندنا في الجولات السبع القادمة.