سوء تفاهم يؤدي لعرض عمل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ظهر شريط فيديو لحوار ممتع بين الملاكم البولندي يان بلاكوفيتش وغريمه النيجيري إسرائيل أديسانيا بعد نزالهما في الجولة الـ259 في بطولة الفنون القتالية المختلطة.

وظهر أديسانيا وهو يسأل بلاكوفيتش أثناء انتظارهما إعلان فوز الأخير ويقول له:«هل تشعر بالتعب؟»، فأجاب بلاكوفيتش:«قليلاً، وأنت؟»، فرد أديسانيا:«كان دفاعك المتحفظ في النزال مميزاً جداً، جعلتني أبدو«butter guard» أي (فريسة سهلة لتفوز عليّ) فظن بلاكوفيتش أن أديسانيا يعرض عليه العمل«بودي جارد» (الحارس الشخصي)، فقال له:«تدفع راتباً جيداً للبودي جارد؟ يمكنني أن أصبح حارسك الشخصي «فقال له أديسانيا:» لا، لا. أنا قلت دفاعاً مميزاً، اللعنة لا أحتاج إلى حارس شخصي».

ضحك الملاكم البولندي واعتذر عن سوء الفهم وسادت أجواء مرحة بينهما، وعلق أديسانيا بعد النزال:«كنت لأخسر أمام أي خصم، ومَنْ أفضل من يان لأخسر أمامه؟، إنه بطل من طراز رفيع يمكنه أن يصبح أسطورة في وزن خفيف الثقيل وشخص لطيف جداً».