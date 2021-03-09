شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي هلك اسم على مسمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

انطبق المثل القائل «لكل امرئ من اسمه نصيب» على النجم البرازيلي هلك (34 عاماً) الذي قام في أول مباراة له مع فريقه الجديد أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بدفع فرانكو دي باولا فيريرا لاعب وسط فريق أوبيرلانديا بكتفه ورماه بعيداً بعدما نافسه على الكرة.

و«هلك» اسم شخصية كارتونية من الأبطال الخارقين، وأطلق على النجم الذي اسمه بالأصل جيفانلدو فييرا دي سوزا لضخامته وقوته البدنية، وأثبت أنه فعلاً خارق كما نجا من عقوبة الحكم رغم رميه خصمه على بعد بضع ياردات.

ولعب هلك الـ90 دقيقة كاملة وانتهت المباراة بتحقيق مينيرو الفوز الثالث على التوالي رغم عدم تسجيله هدفاً في أول ظهور.

وهذه أول مرة لهلك في الدوري البرازيلي منذ بداية احترافه الكرة عام 2004 بقميص فيتوريا وأخذته موهبته ليلعب في فرق يابانية كبيرة، وبورتو البرتغالي وزينيت بطرسبورج وشنجهاي بورتو الصيني.

وكانت المباراة هي الأولى للجناح المخضرم على الأراضي البرازيلية منذ أكتوبر 2015 عندما شارك مع المنتخب أمام فنزويلا على ملعب فورتاليزا، ومثل هلك السامبا في أولمبياد لندن 2012 وكأس الكونفدرالية في 2013 ومونديال 2014 ولعب 48 مباراة وسجل 11 هدفاً.