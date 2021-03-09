شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن راشد للطب تتعاون مع رابطة الكليات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، توقيع اتفاقية تعاون مع رابطة الكليات الطبية الأمريكية، تتيح لطلبة الطب في الجامعة، المشاركة في برنامج فرص التعلم للطلاب الزائرين (Visiting Students Learning Opportunities VSLO)، وسيسمح هذا التعاون للطلبة بالانضمام إلى برامج إكلينيكية اختيارية في أفضل الكليات الطبية في الولايات المتحدة، والدول الأخرى المشاركة فيه. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التزام الجامعة بتوفير أفضل الفرص التعليمية العالمية لطلبتها، والارتقاء بعلمهم لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.

وقال الدكتور سليمان الحمادي، عميد كلية الطب «إن من أبرز أولوياتنا إيجاد بيئة تعليمية متقدمة وإكسابها ميزات تنافسية تواكب التطورات العلمية العالمية وتوفر خبرات ومعارف مستجدة في مختلف مجالات الطب والرعاية الصحية. ويأتي تعاون الجامعة مع الرابطة خطوة تعزّز مهارات الطلبة، وتمنحهم فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات التي يقدمها مجموعة واسعة من الأطباء ذوي الخبرة الذين يشرفون على تحقيق التعاون». وأوضحت الدكتورة أبيولا سينوك، أستاذة علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في الكلية، أنّ التعاون «سيوفر الفرصة للاستفادة من مجموعة كبيرة من الخبراء والشخصيات الأكاديمية في القطاع الطبي، حيث سيستفيد الطلبة الراغبون في متابعة البرامج الاختيارية من التفاعل مع ألمع العقول في الطب الأكاديمي ومجموعة رائدة من الباحثين واكتساب خبرات قيّمة من العمل مع بيانات موثوقة وأدوات متطورة». وفي إطار هذا التعاون، سيحظى طلبة السنتين الخامسة والسادسة، بفرصة التسجيل والمشاركة في البرامج الاكلينيكية الاختيارية في الكليات الطبية التابعة للرابطة، ما سيعزز إمكانية متابعتهم لبرنامج الإقامة ومسيرتهم التخصصية في الولايات المتحدة. كما ستشهد الاتفاقية استضافة الجامعة لطلبة من المؤسسات التابعة للرابطة مستقبلاً، ما يسمح لهم بالتعرّف إلى قطاع الرعاية الصحية المتنامي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتضمّ شبكة رابطة الكليات الطبية الأمريكية 155 مؤسسة تعليمية معتمدة في الولايات المتحدة و17 كلية في كندا، وأكثر من 400 مستشفى تعليمي ومركز رعاية صحية، بما في ذلك المراكز الطبية التابعة لإدارة شؤون المحاربين القدامى؛ و 70 جمعية أكاديمية. ويديرها ويعمل لديها نحو 179 ألف عضو هيئة تدريسية و140 ألف طبيب مقيم.