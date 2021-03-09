اتفاقيات الحقبة الاستعمارية أمر غير مقبول.. إثيوبيا تتحدى مصر والسودان وترفض مقترح الرباعية الدولية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

واصلت إثيوبيا سياسة التعنت بشأن مفاوضات سد النهضة، حيث أعلنت رفضها للمقترح السوداني الخاص بتشكيل لجنة رباعية دولية لإدارة الأزمة، مؤكدة تمسكها بالوساطة الإفريقية فقط.

ويتمثل المقترح السوداني، والذي أيدته مصر، في تشكيل لجنة رباعية دولية تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الثلاثاء، إنه "يمكن حل قضية سد النهضة تحت رعاية المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط".

وتابع مفتي في بيان نشرته الخارجية الإثيوبية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "تؤمن إثيوبيا إيمانًا راسخًا بإمكانية حل المشكلات الأفريقية من خلال الحلول الأفريقية،"، مُشيرًا إلى أن "الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قادران تمامًا على التوصل إلى حلول مربحة للجميع".

وزعم أن "الميل إلى التمسك بالوضع الراهن لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة أمر غير مقبول".

وأردف: "حوض النيل هو مورد مائي مشترك، حيث ستستفيد جميع دول المصب من المفاوضات، وإثيوبيا لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب".

وأضاف: "تمت معالجة مسائل سلامة السدود وتبادل المعلومات التي أثارها الجانب السوداني بشكل ملائم، ولا يمكن أن تكون أسبابًا للشكوى على الإطلاق".

وكان الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أعلنا رفضهما أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار السد على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.

جاء ذلك خلال مباحثات بين الرئيس السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عقدت السبت الماضي في الخرطوم، حيث تم تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، والتوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.