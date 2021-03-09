شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب توافق على اتفاقية إنشاء محطتى تحلية مياه بحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على طريقة إقرار اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحليه مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، والموقعة فى الكويت ، مؤكدة فى اجتماعها اليوم، طريقة إقرارها من حيث الدستور والقانون.

وتضم الاتفاقية مادة وحيدة، وتهدف إلى إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب لمدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، فضلا عن حماية الصحة العامة، وتوفير خدمات أساسية، ضمن خطة تحسين المستوى المعيشى للسكان فى محافظة شمال سيناء.

وتتمثل العناصر الأساسية للمشروع فى إنشاء محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة، وشبكة التوزيع فى مدينة بئر العبد الجديدة .

وتضمنت الاتفاقية، الشروط المالية للقرض، وهى 25 سنة مدة القرض، متضمنة فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 20 سنة، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 40 قسط نصف سنوى متساوى، وبحيث تكون قيمة كل قسط من الأقساط 137 الفأ و500 دينار كويتى.