شكرا لقرائتكم خبر عن سطروا أسماءهم بحروف من نور.. نواب وأحزاب يوجهون التحية لأرواح شهداء مصر على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب، التحية والتقدير لأرواح شهداء الدولة المصرية على مر التاريخ، مؤكدين أن أرواحهم وتضحياتهم ستظل تاج وعزة فوق رؤوسنا، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد.

وقال المهندس أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، إن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبنائها الشهداء الأبرار؛ حيث منهم تستمد قوتها وعزتها، ومن تضحياتهم وفدائيتهم ترسم أمام الأجيال معانى الوطنية والكرامة والغيرة على تراب وطنهم ضد أى معتدٍ وآثم.

وأشار إلى أنه من عظمة وكرم بلادنا أن المولى عز وجل حماها برجال أفذاذ لا يهابون الموت والتضحية، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يتأخرون عن تلبية نداء الحق والواجب في الدفاع عن وطنهم.

وأكد أن "يوم الشهيد" مناسبة تحمل فى طياتها الكثير من الدلالات والرسائل الوطنية؛ لعل أبرزها تعظيم فكرة العطاء دون مقابل، والتضحية من أجل الكرامة، وإعلاء قيمة الوطن مقابل الحياة، وإبراز الدور والرسالة المقدسة التى يقدمها رجال قواتنا المسلحة.

وتابع: "سنظل نُخلد ذكراهم وبطولاتهم ونحتفى بها حتى نلتقى بهم، وستظل دماءهم أمانة فى رقابنا نفتخر ونعتز بها ونؤدى دينها وحقها علينا بالعمل والعطاء والإخلاص والإصرار على نهضة بلادنا والحفاظ عليها عزيزة أبية".

وأردف: " ١٠٠٠ تحية وتقدير لأسر شهداءنا، وسنقوم بدورنا تجاههم وسنرد لهم جزء من جميلهم علينا والوقوف بجانبهم في مواجهة صعاب وتحديات المستقبل ليس مَنًا منا ولكن من منطلق الواجب والحق الوطني، وإذا كانوا قد فقدوا ابنًا أو قريبًا فنحن ١٠٠ مليون مصر نشرُف أن نكون أبناءهم وذويهم".

وفى السياق ذاته، هنأ النائب عماد سعد حمودة، رجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة يوم الشهيد، مؤكدا أن التضحيات التى بذلوها سيسجلها التاريخ بحروف من نور، وستظل خالدة على مر العصور، وسيقف أمامها طويلا، خاصة كيف واجهوا المؤامرات الخارجية والداخلية بكل شجاعة وبسالة لتبقى راية الوطن عالية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المصريين جميعهم يقفون خلف القوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة لحماية الوطن من المؤامرات التى تحاك به، مؤكداً أن بطولات الجيش المصرى راسخة فى وجدان وقلوب كل المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن القوات المسلحة حمت البلاد بل والمنطقة بشكل عام من مخاطر العناصر الإرهابية، من خلال توجيه الضربات الاستباقية لها خاصة أن ضرباتها الاستباقية للإرهابيين حققت نجاحات كبيرة في سحق وتصفية الخلايا والتنظيمات الإرهابية، وستبقى هذه الإنجازات حافلة على مر التاريخ ولن ينساها أحد.

ومن جانبه، أكد الفريق جلال الهريدى، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب حماة الوطن، أن يوم الشهيد يعكس اعـتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل والذين أضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلًا بعد جيل.

وأشار إلى أن 9 مارس عام 1969 كان يوما حاسما فى تاريخ العسكرية المصرية، خاصة بالنسبة للصراع العربى الإسرائيلى، واستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض الذى ضرب أروع مثال على الرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيدا على أن مكان القادة الحقيقى وسط الجنود الأبطال وقد نال شرف الاستشهاد واعتبر هذا اليوم يوم الشهيد تأكيدا على أن نيل الشهادة شرف لجميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.



وأوضح الحزب أنه في يوم الشهيد الذي تحتفل به مصر نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة ونحيي أرواح شهدائنا الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن ووضح ذلك من خلال تفاعل الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة حيث بكى الرئيس، أثناء مشاهدته الفيلم التسجيلى، وأكد الرئيس على أن الشهداء قدموا دمائهم من أجل البلاد، وأن التغيير الذى حدث عام 2013 كان ثمنه كبير على شعب مصر.

ولفت إلى أن الجيش من شعب مصر والشرطة من شعب مصر وكل إنسان يضحى من أجل مصر هو من شعب مصر، متقدما بالتحية لكل أم شهيد.



فى حين أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن العلاقة بين الشعب وجيشه الباسل ستظل لغزا يحير العالم كله، وأن الدولة المصرية تمتلك الدرع والسيف القادرة على سحق كل من يحاول المساس بأمن مصر واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها وشعبها.

وقال حماد، إن القوات المسلحة دائمًا تضع نُصب أعينها مصلحة الوطن، وأبنائه الأوفياء هم الذين قدموا الغالي والنفيس، من أجل كل حبة رمل في سيناء الحبيبة، ويواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم الطاهرة فدائًا للوطن وأمنه وأمانه واستقراره، مشددا على أن رجال القوات المسلحة خاضوا معركة كبيرة للحفاظ على أرض الوطن وما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على ‏تحقيق أعظم انتصارات الأمة، موجها التحية لكل من شارك في هذه الملحمة الوطنية خلال السنوات السابقة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن رجال القوات المسلحة البواسل بذلوا تضحيات كبيرة فى مواجهة قوى الشر والضلال وعناصر الجماعات الإرهابية المارقة والخبيثة والمتطرفة، وقاموا بدور بطولي عظيم في سيناء والمناطق الحدودية، لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي تُمثل أمنا قوميًا لمصر واستقرارها يُمثل سبيلًا للتنمية الشاملة، ويبذلون جهودا عظيمة ويضحون بالغالي والنفيس ويتعاملون بجاهزية عالية ومهارات قتالية جبارة في كيفية التعامل مع البؤر الإرهابية والإجرامية المسلحة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن وتُهدد أمن وسلامة المواطنين.

وأشار النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رجال القوات المسلحة البواسل، سطروا بدمائهم كل معانى التضحية فى الحفاظ على أمن وحماية الشعب المصرى فى الحرب التي خاضوها للقضاء على الإرهاب والعناصر الإجرامية التى كانت تريد النيل من هذا الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجيش المصرى سيظل مصنع الرجال، الذين يحملون على عاتقهم مطالب الشعب فى التصدى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان على قدر المسؤولية في المضي قدماً فى ملحمة البناء التى تشهدها مصر فى الوقت، والتى حازت على إبهار العالم من قوة وعزيمة المصريين فى عزيمته، يد تبني ويد تحارب الإرهاب.

كما قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن القوات المسلحة قدمت ملحمة تاريخية، ومازالت تقدم الكثير من التضحيات من أجل رفعة الوطن، مؤكدا أن الجيش سيظل سنداً قوياً لمصر وشعبها ونجح بكل كفاءة واقتدار فى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية من خلال أشرف وأنبل معركة خاضها على مر التاريخ فى مواجهته للإرهاب والإرهابيين .

وهنأ عضو مجلس الشيوخ، رجال القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، مؤكدا أن شهداء القوات المسلحة سيظلوا محفورين فى القلب ولن ننسى تضحياتهم على مر التاريخ، وستظل هذه البطولات والملحمة التى قدموها خير مثال ونموذج وإلهام للمواطنين جميعهم فى الحرب التى نخوضها ضد الإرهاب والعناصر الإرهابية خاصة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن رجال القوات المسلحة هم صمام الأمان للوطن والمواطن المصرى، وأن الدفاع عن الأرض والعرض عقيدته الراسخة في الوجدان، وتحقيق الأمن والاستقرار شريعته في وقت الأزمات، والانتصار غايته التى يعمل من أجلها.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التاريخ ملئ بالبطولات الإنسانية لأبطال القوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، التى يجب أن نلقى عليها مزيد من الضوء حتى نعلم النشئ الجديد هذه التضحيات وأن الوطن غالى.