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تأجيل محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

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محمد اسماعيل - القاهرة - السودان- (أ ش أ):

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى يوم 23 مارس الجاري.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطلبت هيئة الدفاع وقف عقد الجلسات بسبب جائحة ، حيث أصيب القيادي في النظام السابق المتهم في القضية نافع علي نافع، بالفيروس.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المحاكمة لمدة أسبوعين، علمًا بأن الحضور يقتصر على المتهمين والمترافعين فقط؛ لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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