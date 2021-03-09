مجالات التعاون التعليمي بين الرياض وكوالالمبور

نوه وزير التعليم حمد آل الشيخ بعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا؛ مشيدا بمجالات التعاون العلمي والتعليمي والبحث والابتكار بين البلدين، ورؤيتهما الطموحة للمستقبل.

وقال، إن زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إلى المملكة- في أولى رحلاته لمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه- تعكس أهمية العلاقات الثنائية بين الدولتين، والروابط الإسلامية التي تجمعهما، والجهود المبذولة لتعزيز السلم والقيم الإنسانية، إلى جانب الشراكة الإستراتيجية، والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وأوضح الدكتور آل الشيخ أن وزارة التعليم تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاستفادة من التجارب التعليمية المتقدمة، والاهتمام بزيادة أعداد المبتعثين السعوديين إلى الدول ذات الممارسات العالمية الناجحة، ومنها ماليزيا، حيث بلغ عدد الطلاب المبتعثين حاليا للدراسة 797 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن لدى الجامعات السعودية ونظيراتها الماليزية أكثر من 20 مذكرة تفاهم وعقود خدمات موقعة بينهما.

وبين أن وزارة التعليم تقدم سنوياً 300 منحة دراسية للطلبة الماليزيين للدراسة في الجامعات السعودية، وذلك في إطار توطيد العلاقات العلمية والتعليمية بين المملكة وماليزيا، لتحقيق التواصل الحضاري والثقافي بين الشعبين الشقيقين؛ بهدف الاستفادة من الإمكانات العلمية التي تتمتع بها الجامعات السعودية، إضافة إلى تعريف الطلاب الماليزيين بما تشهده المملكة من نهضة تنموية ومشاريع عملاقة في مختلف المجالات في ظل رؤية 2030.

وأكد وزير التعليم أن الزيارة الحالية لدولة رئيس وزراء ماليزيا إلى المملكة، والمباحثات بين الجانبين السعودي والماليزي؛ ستتيح المزيد من فرص التعاون في المجالات العلمية والبحث والابتكار، وتطوير التعاون بين الجامعات السعودية والماليزية، وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية بين مؤسسات البلدين، مفيدا أن الوزارة ستعمل في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظها الله- على تمتين العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وتعميقها بما يخدم بناء الإنسان للمستقبل.