السودان يبدأ تطعيم عمال الصحة ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ السودان، اليوم الثلاثاء، تطعيم العاملين في القطاع الصحي باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أن تلقى السودان، الأسبوع الماضي، أول شحنة من اللقاحات مقدمة من قبل آلية «كوفاكس» الدولية.

وقال الطاهر عبد الرحمن، المسؤول في وزارة الصحة السودانية «بدأنا اليوم بإعطاء اللقاح للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى الموجودين بمراكز العزل».

وتلقى الدكتور أسامة عبد الرحيم وكيل وزارة الصحة الاتحادية، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

والسودان هو أول بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتلقى اللقاح عبر مبادرة «كوفاكس» التي أطلقتها الأمم المتحدة لإمداد العديد من البلدان باللقاح.

وقال مسؤول وزارة الصحة إن الشحنة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» ضمت 808 آلاف وحدة وصلت إلى مطار الخرطوم الأربعاء الماضي، ويتوقع أن تغطي 414 ألفاً من العاملين في قطاع الصحة في أنحاء البلاد.

كان وزير الصحة عمر النجيب قد أعلن الأسبوع الماضي أن «اللقاح سيكون متوفراً بالمجان للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن كقطاعات لديها الأولوية».

سجّل السودان 28,500 إصابة بالفيروس، و1900 وفاة، وفق معطيات رسمية.