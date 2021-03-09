وفاة 14 مهاجرا على الأقل بعد غرق مركبين قبالة السواحل التونسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

لقي ما لا يقل عن 14 مهاجرًا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد غرق مركبين قبالة سواحل مدينة صفاقس بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي.

وأضاف الجبابلي، أنه تم إنقاذ 139 آخرين أغلبهم أفارقة، فيما تستمر عملية البحث بمساعدة قوات البحرية في الجيش التونسي.

وأصبحت سواحل صفاقس، نقطة انطلاق رئيسية باتجاه سواحل إيطاليا في قوارب مكتظة بمهاجرين هاربين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، سعيًا وراء حياة أفضل في أوروبا.