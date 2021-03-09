“ستكوم” رمضاني يجمع فنانين من مختلف جهات المغرب

جدة - عبدالحي حسين - يجمع “ستكوم” جديد بعنوان “كلنا مغاربة” فنانين من جهات مختلفة في المغرب، ويرتقب عرضه في رمضان على إحدى القنوات المغربية.

ويشارك الممثلان محمد الخياري، ودنيا بوطازوت في “ستكوم” السالف الذكر، ممثلان لمناطق وسط المغرب، كما تشارك الممثلة هند بنجبارة من فاس، ونورة الصقلي، ومريم الزعيمي من شمال المغرب.

ويخوض المغني موس ماهر، الذي يجرب التمثيل للمرة الأولى، تجربة “ستكوم” ممثلا لمنطقة الشرق، إضافة إلى هاجر عدنان التي تمثل المناطق الصحراوية.

ويحاول القائمون على “ستكوم” معالجة مواضيع اجتماعية بأسلوب كوميدي، من خلال شخصيات تمثل مواطني مختلف الجهات، في محاولة فنية لابراز قيمة التعايش في المغرب.

وينتظر أن ينطلق تصوير “ستكوم”، قريبا، تحت إخراج المخرجة صفاء بركة، في أفق عرضه، خلال شهر رمضان المقبل.