فاجعة طنجة.. قاضي التحقيق يؤجل الاستماع إلى صاحب المصنع

جدة - عبدالحي حسين - أجل قاضي التحقيق الاستماع إلى عادل البليلي، صاحب المصنع، الذي شهد فاجعة وفاة 28 ضحية، وذلك في إطار التحقيق التفصيلي في المحكمة الابتدائية في طنجة.

وحددت الجلسة المقبلة في الملف المذكور، في 24 من الشهر الجاري، من أجل الاستنطاق التفصيلي لصاحب المصنع، المداع في سجن ساد فيلاج في طنجة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة قد أعلن، في وقت سابق، اتخاذ قرار إيداع صاحب المصنع المذكور السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وقال وكيل الملك، في بلاغ له، إن النيابىة العامة، على إثر الأبحاث، التي أمرت بها، لكشف ظروف وفاة مجموعة من الضحايا، في وحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بالمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة، وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ، والجروح غير العمدية، ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.

وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق قرر، بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا، إيداعه السجن، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وكان ”مصنع الموت“ قد عرف وفاة 28 عاملا، بعدما غمرته مياه الأمطار، إذ رفعت المطالب بإجراء تحقيق شفاف، وتحديد المسؤوليات في الفاجعة، التي هزت الرأي العام.