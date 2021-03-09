بني ملال.. تأجيل محاكمة 3 أشخاص بينهم دركي ظهروا في فيديو مخل بالحياء

جدة - عبدالحي حسين - قررت المحكمة الابتدائية في بني ملال، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 4 أشخاص، بينهم شخصان في حالة اعتقال، بعد ظهورهما، رفقة دركي، في فيديو، خلق ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة بني ملال.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الدركي في حالة سراح بتهم السكر العلني، والتحريض على الفساد، واستهلاك مادة مخدرة (الكوكايين)، وعدم التقيد بقرارات السلطات في شأن حالة الطوارئ الصحية، والسياقة في حالة سكر.

والمحكمة نفسها قررت متابعة مرافقي الدركي (شابة، وعشريني)، في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي في بني ملال، فيما جرى تحديد، 15 مارس الجاري، موعدا للجسلة الثالثة لمحاكمة “الدركي ومن معه”.

وتعود تفاصيل القضية إلى، مساء السبت قبل الماضي، عندما انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لظهور دركي رفقة شابة، وشاب آخر، وهم في حالة سكر، في حين كانت الفتاة ترتدي قبعة الدركي، إذ ظهروا في أوضاع مخلة بالحياء.