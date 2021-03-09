لوف يقرر ترك ألمانيا بعد کأس الأمم الأوربية

جدة - عبدالحي حسين - قرر يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، ترك منتخب المانشافت، بعد كأس الأمم الأوربية، المقررة منتصف العام الجاري، بحسب ما ذكره الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال الاتحاد، في بيان له، إن لوف طلب إعفاءه من استكمال مدة عقده، الذي كان من المفترض أن يستمر حتى كأس العالم 2022، بعد البطولة الأوربية المقررة بين 11 يونيو و11 يوليوز المقبلين.

وفي السياق ذاته، قال لوف في تصريحات، نشرت في البيان: “أتخذ هذه الخطوة بوعي شديد، ومليء بفخر، وامتنان هائلين، وفي الوقت نفسه سأظل متحمسا للغاية إزاء البطولة الأوربية المقبلة.”

وأضاف المتحدث نفسه: “تمكنت من العمل مع أفضل لاعبي كرة القدم في بلادنا، طوال 17 سنة، ودعمتهم في مشوار تطورهم. حققت إنجازات هائلة معهم كما مررنا بهزائم مؤلمة، ولكن الأهم هو أننا مررنا سويا بالعديد من اللحظات الرائعة، والساحرة، وليس فقط التتويج بكأس العالم عام 2014 في البرازيل”.

وجدير بالذكر أن لوف تولى تدريب المنتخب الألماني، عام 2006، وقاده للتتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه واجه انتقادات عدة بعد تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.