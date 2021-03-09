كوبل” طنجة الفائز بلقب “لالة لعروسة” يعود إلى الأضواء بفيديو كليب رفقة مولودتهما الأولى – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - عاد “كوبل” طنجة في نسخة 2018 من برنامج “لالة لعروسة”، إلى الظهور من جديد، لكن هذه المرة من خلال عمل فني، أصدره الزوج عبد الرحمان الساهل، الذي يحترف الغناء.

وأصدر الساهل فيديو كليب جديد بعنوان “الدنيا”، شاركت فيه إلى جانبه زوجته، وطفلتهما الرضيعة، التي لم يتجاوز عمرها السنة.

ودافع كوبل “لالة لعروسة”، عبد الرحمان الساهل، وكوثر، عن تقديم طفلتهما الصغيرة للجمهور، موضحان أن شهرتهما في طنجة تدفع متتبعيهما إلى التقاط صور لطفلتهما في الشارع، ما شجعهما على إشراكها في الكليب، ونشر صورها بنفسيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو: يونس الميموني:

يذكر أن عبد الرحمان الساهل، وكوثر، هما “الكوبل” الفائز بنسخة 2018 من برنامج “لالة لعروسة”، وقد انطلقت المسيرة الفنية الاحترافية للزوج بعد نهاية تحربته إلى جانب زوجته في البرنامج.