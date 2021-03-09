محمد بن زايد يلتقي لافروف.. مباحثات حول تعزيز التعاون مع روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

وقال ولي عهد أبوظبي: "التقيت وزير خارجية روسيا وبحثنا تعزيز علاقات بلدينا في مختلف المجالات".



وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قد أكد أن عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي "أمر لا بد منه".

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ، إلى أن روسيا شريك استراتيجي لبلاده، وعلاقات البلدين تتطور في جميع المجالات.

وتزامنا مع مرور 10 سنوات على الأزمة السورية، قال وزير الخارجية الإماراتي: "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا".

وقال: "نشعر بالرضا من زيادة التبادل الاقتصادي مع روسيا.. كما أنها شريك فعال في مجال مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف: "بلادي تؤمن بأهمية تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم كافة، ونثق بأن علاقاتنا مع روسيا ستستمر في الازدهار على صعيد جميع المجالات".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسي أنه ناقش مع قيادة الإمارات الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتابع: "لدينا إرادة للتعاون مع الإمارات من خلال صندوق الاستثمار الروسي، وسنتعاون في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا".

ولفت لافروف إلى دعم موسكو للتسوية السياسية في سوريا وليبيا واليمن، مرحبا كذلك باتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل وبوجهة النظر الإماراتية بشأن حل القضية الفلسطينية.