الحكومة السودانية جادة في نقل "ثمار" الثورة لكل البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عضو بمجلس السيادة السوداني، جدية الحكومة في استكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة والتحول الديمقراطي ونقل ثمرات الثورة لكل البلاد.

تعهد أكده الفريق مالك عقار إير، خلال لقائه الثلاثاء بالمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان بوب فيرويزر، بحضور القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم جوليان رايلي.

وشدد عقار على اهتمام الحكومة بالعمل لإرساء قيم وأسس الديمقراطية والسلام وإنهاء الحروب بمعالجة جذورها بمشاركة الجميع وبناء السلام الاجتماعي والانتقال إلى الإعمار والتنمية.

وقال عضو "السيادي" إن اللقاء بحث الوضع الانتقالي بالبلاد في ظل توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان وتحديات تنفيذ بنوده بجانب التعقيدات الاقتصادية ومعاش الناس.

بدوره، هنأ المبعوث البريطاني الفريق مالك عقار بتوليه عضوية مجلس السيادة الانتقالي، معتبرا ذلك إضافة حقيقية للتحول الديمقراطي في السودان من خلال الاستفادة من خبراته.

وأشار إلى دعم لندن للحكومة الانتقالية وحرصها على استدامة السلام في السودان وتطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم ولندن.

وتعتبر بريطانيا من الدول الداعمة لحكومة السودان والانتقال الديمقراطي واتفاق سلام جوبا.