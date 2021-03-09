تركيا تعرب عن القلق ازاء الهجمات على الأراضي السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء عن القلق البالغ ازاء الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت الأراضي السعودية.

وقالت الوزارة في بيان "نشعر بقلق بالغ ازاء الهجمات على الأراضي السعودية خصوصا الهجوم بطائرة مسيرة محملة بالقنابل وصاروخ باليستي على ميناء (رأس تنورة) ومرافق تابعة لشركة (أرامكو) بمدينة الدمام أمس الأول الأحد".

ودعا البيان الى وقف فوري لهذه الهجمات متمنيا السلامة للحكومة والشعب السعودي.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اكدت امس الاول الاحد اعتراض وتدمير عشر طائرات مفخخة بدون طيار (مسيرات) "أطلقتها ميليشيات الحوثي الارهابية" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين على السعودية.