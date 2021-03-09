السلطات المغربية تعلن تعليق رحلاتها الجوية، من وإلى 6 دول جديدة حتى 21 مارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية تعليق رحلاتها الجوية، من وإلى 6 دول جديدة، حتى 21 مارس/آذار الجاري، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا. المستجد.



وتأتي هذه الخطوة بالموازاة مع تنظيم المملكة لعملية تلقيح واسعة، هدفها تحقيق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى بولندا والنرويج وفنلندا، واليونان ولبنان والكويت، حتى 21 مارس/آذار الجاري؛ بسبب تداعيات انتشار “فيروس كورونا”.

وأورد المكتب الوطني للمطارات، في بيان له، أن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم أيضا قرار حظر الدخول إلى التراب المغربي.

وكانت المملكة، علقت الرحلات الجوية مع 22 بلدا، بينهم مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

ونجحت المملكة المغربية، حتى الإثنين، في تلقيح ما يقارب الـ4 ملايين فرد، بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف فرد تلقوا جرعتهم الثانية من اللقاح.