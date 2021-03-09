شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة لمؤتمر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وستتناول مستجدات طلب الحصول على رخصة التشغيل للوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية.

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