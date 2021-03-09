شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية مباشرة لمؤتمر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وستتناول مستجدات طلب الحصول على رخصة التشغيل للوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية.
البث المباشر
- رئيس مجلس ادارة الهئية الاتحادية للرقابة النووية السفير حمد الكعبي يعلن رسميا استكمال رخصة تشغيل الوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية بعد التحقق لجميع متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
- الموافقة على اصدر رخصة تشغيل المحطة الثانية لمحطات براكة للطاقة النووية
- الامارات اول دولة عربية تشغل محطات الطاقة النووية، ويعود الانجاز للقيادة الحكيمة لاطلاق برنامج سلمي للطاقة النووية
- الإمارات استقبلت اكثر من 11 بعثة تقييم تشمل الوكالة الدولية للطاقة النووية للتحقق من معايير الامان ومعايير السلامة النووية
- السفير الكعبي: نهنئ قيادة الامارات وشعبها على تحقيق خذا الانجاز العظيم
- سارة السعدي مدير الأمن النووي والقائم بأعمال مدير الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: وتطلّبت عملية التقييم المطوّلة مراجعة الطلب الذي يحتوي على 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء 220 عملية تفتيش صارمة مع طلب 59 معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة ومرتبطة بتصميم المفاعل
- السعدي: وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثانية، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات.