شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بيوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السیسی القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة بيوم الشهيد، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أثناء حرب الاستنزاف.

وقال الحزب بقيادة رئيسه الفريق جلال الهريدى فى بيان اليوم الثلاثاء، إن يوم الشهيد يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل، والذين أضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلا بعد جيل، وتاريخ مزدهر لمصر مشرف بعلامات البطولة والفداء والتضحية على مر العصور.

وأشار إلى أن 9 مارس عام 1969 كان يوما حاسما في تاريخ العسكرية المصرية خاصة بالنسبة للصراع العربي الإسرائیلی واستشهاد الفريق عبد المنعم رياض الذي ضرب أروع مثال على الرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيدا على أن مکان القادة الحقيقى الصفوف الأولى وسط الجنود الأبطال وقد نال شرف الاستشهاد واعتبر هذا اليوم يوم الشهيد تأكيدا على أن نيل الشهادة شرف لجميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وأوضح الحزب أنه في يوم الشهيد الذى تحتفل به مصر نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة، ونحيي أرواح شهدائنا الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن ووضح ذلك من خلال تفاعل الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات حيث بكى الرئيس أثناء مشاهدته الفيلم التسجيلي، وأكد أن الشهداء قدموا دماءهم من أجل البلد تحيا وتعيش، وأن التغيير الذى حدث عام 2013 كان ثمنه كبير على شعب مصر، فالجيش من شعب مصر والشرطة من شعب مصر وكل إنسان يضحى من أجل مصر فهو من شعب مصر.

وتقدم الحزب بالتحية لكل أم شهيد التى أنجبت وعلمت ابنها كيف يتحمل المسئولية ويدافع عن الأرض والعرض بكل شجاعة ويهيبوا أرواحهم فداء لحماية تراب الوطن.