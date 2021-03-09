شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز إنجازات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" فى تحسين الخدمات والمرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، وتحسين مستوى الخدمات من حيث الصرف الصحى ومياه الشرب وصرف الطرق، فضلًا عن تحسين كثافة الفصول، فيما يتعلق بالخدمات التعليمية إلى جانب تحسين مستوى جودة الوحدات الصحية وزيادة المراكز الشبابية والرياضية، وعمل تكامل للمشروعات الصغيرة.

وكانت وزارة التخطيط قد أكدت أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى، أبرز أهم التدخلات المطلوبة، حيث أوضح أن هناك 68.8% من القرى تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1% من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، 53.1%من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية، 30.5%من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، 22.3%من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، 21.9%من القرى تتطلب إنشاء مخابز، 27.9%من القرى تتطلب إنشاء نادي ثقافى، موضحة أنه بالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023/2024.

وفى تصريحات مسبقة للدكتور محمد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن، فقد أكد إنه تم الانتهاء من ما يزيد عن 95% من مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بـ143 قرية، مشيرًا إلى أن الـ4% المتبقية خاصة ببعض المخالفات المتعلقة ببعض المنازل المبنية خارج الحيز العمراني، وفى ذلك نرصد أبرز ما تم إنجازه فى المرحله الأولى وفقا لتصريحات وزاتى التخطيط والتضامن الأخيرة:

- الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية بالتركيز علي المحافظات الأكثر احتياجا.

- إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن .

- الانتهاء من تطوير 8حضانات، وتوسيع مراكز التأهيل لذوى الإعاقة.

- انخفاض كثافة الفصول في القري المستهدفة إلي 41 طفلا بعد إنشاء 942 فصلا.

- تحسن معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 % وإنشاء 46 مشروعا.

- إتاحة قروض بحوالي 896مليون جنيه وتوفير حوالي 123ألف فرصة عمل.

- توفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقري.

-رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم.

-تركيب 14.1 ألف عامود إنارة.

- إنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا.

- إنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، بجانب تأسيس 9 وحدات اجتماعية.

- تحسين جودة خدمات الاتصالات بتزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بـ1000 برج.

- توصيل مرافق بها الألياف الضوئية فى 51 مركزا بتكلفة قدرها 5.6 مليار جنيه.

- تمكين المرأة بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل.

- التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية".

- النجاح فى توصيل الغاز لـ 12 مليون وحدة سكنية.

- تطوير الخدمات الكهربائية والشبكات بتكلفة 24 مليار للمرحلة الأولى.