خلال مشاركتها في "إيديوجيت 2021": إقبال طلابي على جناح جامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شاركت جامعة بنها في الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDUGATE 2021، في نسخته الثامنة المقامة في أحد فنادق القاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري، تحت عنوان "التعليم العالى.. عشر سنوات من الآن".

وفي أول أيام المعرض شهد جناح جامعة بنها إقبالًا من الطلاب وسط إجراءات احترازية ومراعاة للتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وحرص الطلاب وأولياء أمورهم على التعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إلى أن المعرض هذا العام يناقش قضايا التعليم العالي في ظل اتساع المنافسة على استثمارات التعليم عالميًا، مؤكدًا أهمية المشاركة في هذه الملتقيات التعليمية بهدف التواصل مع الطلاب وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها جامعة بنها.