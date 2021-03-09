روسيا تعتزم عقد مؤتمر للسلام بشأن أفغانستان بعد الكشف عن الخطة الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 27 دقيقة

تعتزم وزارة الشؤون الخارجية الروسية، عقد مؤتمر في موسكو يوم الـ18 من آذار/ مارس الجاري، لبحث عملية السلام في أفغانستان، بحسب ما أفادت وكالة ”تاس“ للأنباء، يوم الثلاثاء.

لكن الوكالة لم تنشر تفاصيل عن مَن سيحضرون هذا المؤتمر.

وتدعو خطة سلام في أفغانستان وضعت الولايات المتحدة مسودتها، الإثنين، إلى تشكيل حكومة انتقالية بدلا من الحكومة الحالية لحين الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات، على أن تتولى لجنة مشتركة مراقبة وقفٍ لإطلاق النار.

لكن الأطراف المتحاربة دأبت على الاعتراض بشدة على مقترحات رئيسة وردت في الخطة.

ونقل المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاده، الاقتراح الخاص بتشكيل ”حكومة سلام انتقالية“ الأسبوع الماضي للرئيس الأفغاني أشرف غني وزعماء المعارضة وقادة المجتمع المدني ومفاوضي حركة طالبان.

وبموجب الخطة المقترحة، يمكن في ظل الحكومة الانتقالية توسيع البرلمان الوطني ليشمل أعضاء من طالبان، أو تعليقه إلى ما بعد الانتخابات.

وتنص الخطة -أيضا- على أنه لا يمكن لأفغانستان أن ”تؤوي إرهابيين، أو تسمح بأنشطة تتعلق بالإرهاب على أراضيها تهدد دولا أخرى، وأنه يتعين على طالبان التخلي عن الملاذات الآمنة والروابط العسكرية ”في الدول المجاورة“.

وترغب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء محادثات السلام قبل الأول من مايو/ أيار، عندما يتعين على آخر 2500 جندي أمريكي مغادرة أفغانستان بموجب اتفاق فبراير/ شباط المبرم العام الماضي بين طالبان وإدارة ترامب السابقة.