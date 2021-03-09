روسيا تسجل 9445 إصابة جديدة بكورونا

المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 336 حالة وفاة بالإضافة إلى 9445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن إجمالي وفيات الفيروس بلغ حتى الآن 89809 حالات فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4342474 حالة.

وأضاف أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9931 شخصا ليرتفع اجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 3932177 حالة.