اجتماع كردي بشأن الموازنة.. هذه مخرجاته

وقالت حكومة الإقليم في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "بارزاني أشرف اليوم، على اجتماع خاص حول الاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021. وجرى التباحث بشأن الوضع المالي الحالي في الإقليم والاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021، فضلاً عن مناقشة البيانات والنفقات والإيرادات التخمينية للوزارات".وشدد الاجتماع، على أهمية "إعداد مشروع قانون للموازنة يأخذ بنظر الاعتبارات كل الاحتمالات ويضمنها موازنةً واقعيةً وشفافةً تعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليم كوردستان".

كما جرى في الاجتماع، التباحث إزاء آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل.



وأكد بارزاني، وفقاً للبيان على "الموقف الثابت للإقليم من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور".