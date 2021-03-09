انت الان تتابع خبر اجتماع كردي بشأن الموازنة.. هذه مخرجاته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، على موقف الإقليم الثابت تجاخ حلحلة جميع المشكلات العالقة مع بغداد.
وقالت حكومة الإقليم في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "بارزاني أشرف اليوم، على اجتماع خاص حول الاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021. وجرى التباحث بشأن الوضع المالي الحالي في الإقليم والاستعدادات الجارية لصياغة مشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021، فضلاً عن مناقشة البيانات والنفقات والإيرادات التخمينية للوزارات".
وشدد الاجتماع، على أهمية "إعداد مشروع قانون للموازنة يأخذ بنظر الاعتبارات كل الاحتمالات ويضمنها موازنةً واقعيةً وشفافةً تعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليم كوردستان".
كما جرى في الاجتماع، التباحث إزاء آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأكد بارزاني، وفقاً للبيان على "الموقف الثابت للإقليم من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور".
وشدد الاجتماع، على أهمية "إعداد مشروع قانون للموازنة يأخذ بنظر الاعتبارات كل الاحتمالات ويضمنها موازنةً واقعيةً وشفافةً تعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى جانب العجز المالي والنفقات الفعلية، بهدف تعزيز الشفافية في المالية العامة بإقليم كوردستان".
كما جرى في الاجتماع، التباحث إزاء آخر مستجدات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأكد بارزاني، وفقاً للبيان على "الموقف الثابت للإقليم من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور".