انت الان تتابع خبر تحذير من موجة غبارية تضرب السعودية في هذا الموعد! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوقع باحث الظواهر المناخية، زياد الجهني، أن تكون الموجة الغبارية واسعة النطاق حتى تؤثر على الرياض ومناطق أخرى في الشمال وحائل والشرقية.

وحسب موقع عاجل، توقع الجهني، أن تستمر الموجة الغبارية حتى يوم الجمعة، وسيكون ذروتها أيضا.



ونصح الخبير في الظواهر المناخية بعدم التنزه في مثل هذه الأجواء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تسود، اليوم الثلاثاء، أجواء مستقرة على جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.