كيف تستعيد تركيا علاقتها بمصر؟.. نصيحة "ياقيش" لأردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد وزير تركي سابق، سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان التي تسببت في توتر العلاقات مع مصر ودول الجوار.

ونقل موقع (أحوال تركية) تعليق وزير الخارجية الأسبق يشار ياقيش بينما كان يتحدث عن مساعي أنقرة لإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة لما كانت عليه قبل الأزمة الحالية بين البلدين.

وقال ياقيش: "تركيا هي المتسببة في الأزمات التي تعيشها مع مصر وإسرائيل، وبقية دول المنطقة، والآن النظام الحاكم نفسه يسعى حاليا لحل تلك الأزمات".



ومضى في حديثه:"إذا كانت تركيا تسعى لاستعادة العلاقات مع مصر عليها أن تتخلى عن تبني رؤية الإخوان التي كانت النقطة الجوهرية في توتر العلاقات بين الجانبين بالشكل الذي نراه حاليًا".

وأشار إلى أنه خلال المئة العام الماضية وقعت ثلاث أزمات بين تركيا ومصر كانت أنقرة غير محقة في اثنين منهما، على حد قوله.

وزير الخارجية التركي الأسبق أكد أن "الدعم الذي قدمته أنقرة لحركة حماس كان سببا في خلق أزمة من لا شيء مع إسرائيل تمامًا كدعمها للإخوان وما نجم عنه من توتر للعلاقات مع مصر".

وفي الآونة الأخير بدأ عدد من وزراء أردوغان، كوزيري الخارجية، مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، يتوددون إلى مصر بشكل علني؛ أملا في موافقة القاهرة على عودة العلاقات بين البلدين لسابق عهدها.

والإثنين الماضي، قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه من الممكن أن تفتح أنقرة صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج العربي، قائلًا "ليس لدينا مشاكل لا يمكن حلها مع أي دولة عربية".

هذه التحركات من قبل النظام قابلتها المعارضة التركية بحالة من التهكم، على اعتبار أن تلك الأحزاب سبق وأن أدانت "رعونة" أردوغان في خطاباته الموجهة للقاهرة، وطالبته أكثر من مرة بتحسين تلك العلاقات؛ ليتضح في الآونة الأخيرة أنها كانت على صواب وأن ذلك النظام هو المخطئ كعادته.