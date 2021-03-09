14 مسلحا من جماعة "أبو سياف" في قبضة جيش الفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الفلبيني استسلام 14 مسلحا من عناصر جماعة "أبو سياف"، في إقليم سولو الواقع جنوبي البلاد بعد وعود بـ"المساعدة".

ونقلت صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية، اليوم، عن الجنرال، أنطونيو باوتيستا، قائد الفرقة 101 مشاة، أن "الإرهابيين سلموا أيضا عددا من الأسلحة المتنوعة، وكان معظمها من الأسلحة النارية القديمة، أمس الموافق الثامن من مارس، في مراسم شهدها كبار القادة في مقر الجيش ببلدة تاليباو".

وأوضحت أن المسؤولين الأمنيين وعدوهم بمساعدتهم على الرغم من أعمال العنف التي تقوم بها الجماعة في المنطقة المضطربة.

يذكر أن جماعة "أبو سياف"، المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي - الذي أعلن مسؤوليته عن عدة تفجيرات في الفلبين - نفذت العديد من أسوأ عمليات التفجير في سولو وباسيلان ومدينة زامبوانجا وأجزاء أخرى من مينداناو.

كما تورطت جماعة أبو سياف، وهي أكثر الجماعات المسلحة عنفا في الفلبين، في عمليات خطف مقابل الحصول على فدية، وقتل وحشي لرهائنها من الفلبينيين والأجانب على مدار العقود الماضية.