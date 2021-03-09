البابا فرنسيس يعود إلى روما حاملا العراق في قلبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قابضا على حقيبته بنفسه، حاملا السلام في قلبه، وهموم المتعبين في عقله، جاء الحبر الأعظم البابا فرنسيس إلى بلاد الرافدين، في زيارة بابوية هي الأولى في تاريخ العراق.

البابا فرنسيس في آخر محطات زيارته التاريخية: "العراق سيبقى معي وبقلبي"



في النجف ارتفعت أعلام الفاتيكان، رصفت الطرق المؤدية إلى أور الأثرية بمحافظة ذي قار، مكان ولادة خليل الله إبراهيم، ملعب فرانسو الحريري في أربيل تم تجديده وكل شيء بات جاهزا في بغداد والموصل وقره قوش.

بدء مراسم القداس الإلهي للبابا فرنسيس في ملعب "فرانسو حريري" بأربيل



من مطار فيوميتشينو في روما إلى مطار بغداد رحلة استغرقت أربع ساعات ونصف جاء بابا الكنيسة الكاثوليكية حاجا للسلام يوم الجمعة الخامس من مارس عام 2021.