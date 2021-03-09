الدبيبة: حكومة الوفاق منعتنا من التواصل مع المؤسسات الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم رئيس الحكومة الليبية المنتخب عبدالحميد الدبيبة، وزراة سلفه فايز السراج بمنعه من التواصل مع مؤسسات الدولة.

وخاطب أعضاء البرلمان في الجلسة الثانية المنعقدة في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومته، قائلا إن تشكيل حكومة موسعة أمر غير مريح بالنسبة لنا، لكنني أريد مشاركة كل الليبيين.

وأضاف: "اجتماع اليوم تاريخي وفخورون بلم شمل النواب لإنقاذ الوطن.. بلادنا تحتاج للعمل الجاد وحالة الحرب أهلكتنا".

وتابع: "لا يزال الطريق طويلا أمامنا وعودة المهجرين في الخارج تهمنا.. كما نرغب بمشاركة جميع الأطياف الليبية في الحكومة الجديدة".

وحذر الدبيبة من أن "الاقتصاد الليبي أصبح صفر ووحدة الصف التي كنا نتحدى بها العالم تدمرت".

ونبه رئيس الحكومة الليبية إلى أن تشكيل حكومة موسعة أمر غير مريح بالنسبة لهم، لكنه يريد مشاركة كل الليبيين.

ومضى في حديثه: "سجلت كل ملاحظات نواب المجلس أمس لأخذها في الاعتبار.. لم أختر سوى وزير واحد في الحكومة التي رشحتها للبرلمان".

وعن التعليم في ليبيا، قال: "وضعه متدني، وهناك من يريد احتلال هذا البلد وتدميره بكل الطرق.. ليس لدي تحيز تجاه أي مدينة ليبية ونسعى للوحدة".

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وسيكون عليها دورا كبيرا، موضحاً أن الأطراف الليبية المتنازعة سعت وراء وزارة الدفاع.

وتشمل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة 26 وزيرا، قال عنهم إنه "لا يعرف بعضهم شخصيا لكنه يثق في اختيار النواب".